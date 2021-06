Avowed sarà all'E3 2021 nello show Xbox e Bethesda? Un insider spegne il rumor

Con l'apertura sempre più imminente dell'E3 2021, in rete cresce l'attesa dei fan e, con essa, il rumore delle voci di corridoio più o meno veritiere sullo show E3 di Microsoft e Bethesda. Uno di questi rumor coinvolge Avowed, il kolossal ruolistico in sviluppo presso Obsidian Entertainment.

Intervenendo in uno dei tanti scambi di opinioni che stanno coinvolgendo la community sui social e sui forum videoludici più frequentati, il famoso insider NateDrake ha voluto aggiungere ulteriori elementi alla discussione.

A detta degli informatori anonimi interpellati dalla "gola profonda", le recenti anticipazioni sulla presenza di Avowed all'E3 2021 non sarebbero più attuali poiché, a detta dello stesso NateDrake, "dopo aver approfondito la questione sembra che le informazioni di Jeff Grubb siano più recenti dei rumor che davano Avowed tra i giochi mostrati all'E3, quindi sì, sembra che Avowed non rientri più nell'elenco dei titoli presenti all'E3. Certo, la cosa è stata presa sicuramente in considerazione, ma la speranza è che la sua rimozione significhi solo che Microsoft ha scelto di non parlarne all'E3 per dedicargli più spazio il prima possibile, magari nell'evento immediatamente successivo allo show con Bethesda".

La conferma definitiva a queste indiscrezioni l'avremo solo nella giornata del 13 giugno, nei 90 minuti di show previsti dalla casa di Redmond per la kermesse losangelina. A tal proposito, qui trovate delle interessanti riflessioni sui giochi da aspettarsi all'evento E3 di Xbox e Bethesda.