Avowed tra multiplayer e gameplay: nuovi indizi dagli annunci di lavoro di Obsidian

Tolte le informazioni condivise da Obsidian con il reveal trailer di Avowed, dell'ultimo GDR fantasy di Microsoft non sappiamo praticamente nulla. Da una serie di posizioni lavorative aperte da Obsidian, però, sembrano emergere dei nuovi indizi sui contenuti e sul gameplay di questo kolossal per PC e Xbox Series X.

I vertici della software house interna agli Xbox Game Studios hanno infatti deciso di reclutare gli sviluppatori, i designer, gli autori e i programmatori più talentuosi aprendo delle candidature per contribuire a dare forma a quello che la stessa Obsidian definisce come "il nostro prossimo gioco di ruolo di alto profilo".

Pur senza nominare apertamente Avowed, la casa di Fallout New Vegas e The Outer Worlds spiega a chi desidera entrare a far parte del proprio team che, per avere maggiori possibilità di assunzione, deve aver maturato diverse competenze nei giochi di ruolo "all'occidentale".

Nelle schede di assunzione presso Obsidian viene citato il "Combattimento in mischia in prima e terza persona, con focus sul combat system a distanza", con un'esperienza pluriennale nello sviluppo di "dialoghi ramificati per dare vita a conversazioni complesse". Di particolare interesse sono poi le competenze richieste da Obsidian nello "sviluppo di giochi multiplayer e cross-platform": se confermata, questa indicazione potrebbe suggerire la presenza di un profondo modulo online gestito in maniera unificata tra PC e Xbox Series X.

Nei giorni scorsi, anche l'insider Klobrille ha snocciolato degli interessanti leak su Avowed per descriverlo come un gioco compiutamente nextgen con una mappa più vasta e stratificata di quella di Skyrim, un meteo dinamico, dei nemici dall'IA raffinata e un fisica gestita in tempo reale come il sistema di illuminazione.