Avowed non ha più segreti: il GDR Xbox spiegato in un video gameplay esteso

Dopo averci fornito un nuovo assaggio di Avowed durante l'Xbox Developer Direct, Microsoft ci consente di "affondare i denti" nel mondo del GDR fantasy con un lungo video gameplay in compagnia Carrie Patel e Gabe Paramo di Obsidian Entertainment.

Con questo video gameplay esteso, i fan potranno finalmente conoscere tanti nuovi dettagli su Avowed, a partire dall'ambientazione di gioco, passando per il sistema di combattimento, l'impostazione narrativa e molto altro ancora.

Innanzitutto, Avowed viene descritto come un "gioco Obsidian" in tutto e per tutto. Ciò che vuol dire che, come da tradizione della compagnia, il titolo metterà nelle mani del giocatore il suo stesso destino. Tramite le nostre azioni e le scelte multiple che avremo a disposizione per affrontare i dialoghi, saremo in grado di decidere le sorti del nostro alter ego. Il filmato si sofferma successivamente sull'importanza dell'esplorazione, che saprà ricompensare i più curiosi; il sistema di combattimento, che consente di utilizzare non solo spada e scudo ma anche delle speciali abilità (una è ad esempio in grado di attirare i nemici distanti); il danno elementale che saremo in grado di infliggere ai nemici; il ruolo dei companion e molto altro ancora.

Nell'attesa che il titolo faccia il suo debutto nell'autunno di quest'anno su PC e Xbox, è spuntata una prima valutazione di Avowed.