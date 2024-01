Avowed, novità in arrivo? Il profilo X ufficiale è stato aggiornato

E' da diverso tempo che non ci sono aggiornamenti sullo status di Avowed, attesa esclusiva Microsoft< per PC e Xbox Series X/S. Sappiamo che Obsidian non è la sola compagnia a lavorare su Avowed, ma a parte ciò tutto tace da mesi sull'opera. Ma forse qualcosa sta iniziando a muoversi.

Come fatto notare dall'insider Klobrille, la pagina Twitter/X ufficiale di Avowed è stata recentemente aggiornata: adesso infatti il gioco viene riconosciuto dal famoso social come parte del brand Xbox ed ha inoltre ricevuto la spunta "Verificato" dorata, come testimoniano i simboli accanto al nome del gioco. Certo, si tratta di novità in fondo molto piccole, ma che potrebbero essere forse un segnale relativo all'arrivo di nuovi aggiornamenti e materiale promozionale collegato al promettente Action/RPg sviluppato da Obsidian Entertainment.

Da notare inoltre che l'update del profilo Twitter/X è avvenuto nei giorni successivi ai rumor su un evento Xbox a sorpresa che sarebbe previsto per la fine di gennaio 2024 e nel quale si vocifera verrà presentano e subito pubblicato il nuovo gioco di Double Fine. Se le voci dovessero corrispondere al vero a questo punto non è assolutamente da escludere una comparsa anche di Avowed che, lo ricordiamo, è stato confermato in uscita nel corso del 2024.



Non resta dunque che attendere le prossime settimane nella speranza di novità concrete e gradite per tutti i fan Xbox.