Che fine ha fatto Avowed di Obsidian?

Sì, lo sappiamo, dopo aver visto l'evento Xbox molti di voi si staranno facendo proprio questa domanda: che fine ha fatto Avowed? Più volte rumoreggiato come gioco presente allo showcase Xbox & Bethesda, il titolo di Obsidian non si è visto in realtà e sembra completamente scomparso dai radar.

Nelle ore precedenti lo show, Jason Schreier aveva parlato di un reboot di Avowed, salvo poi cancellare il messaggio e chiarire come un reboot ci sia effettivamente stato ma alla fine del 2020 e dunque quasi due anni fa. Anche Tom Henderson aveva messo in guardia dall'assenza di Avowed allo showcase Xbox mentre Jeff Grubb era praticamente sicuro del fatto che avremmo visto il gioco in azione ma così non è stato purtroppo.

Torniamo quindi alla domanda iniziale: che fine ha fatto Avowed? Al momento il gioco di Obsidian sembra scomparso, lo studio non ha comunicato nulla riguardo una eventuale presenza o assenza dallo showcase di Xbox e Bethesda, evidentemente il team sta lavorando duramente al progetto con l'obiettivo di ripresentarlo al pubblico.

Da sottolineare come Avowed non rientri tra i 40 giochi in arrivo su Game Pass nei prossimi 12 mesi, il lancio potrebbe dunque essere previsto per la seconda metà del 2023 o per il 2024.