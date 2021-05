Avowed di Obsidian verrà mostrato all'E3? Un insider ne è convinto

Sponger, insider molto attivo per quanto riguarda le attività di Obsidian e inXile Entertainment, sembra aver confermato sul forum di ResetERA che Avowed di Obsidian sarà uno dei protagonisti della conferenza Xbox all'E3 di Los Angeles.

Nella giornata di ieri Jeff Grubb ha svelato data e orario della conferenza Xbox all'E3 (non ancora confermati da Microsoft) e per l'occasione ha parlato anche di Avowed, suggerendo al pubblico di non aspettarsi novità all'evento. Sponger è intervenuto su ResetERA per dire la sua, le informazioni che possiede infatti sono molto diverse: Avowed verrà mostrato quest'anno e apparentemente il gioco è in gran forma, con Obsidian che starebbe preparando un trailer da mostrare proprio in occasione della fiera.

Sponger si dice sicuro delle sue fonti ma non vuole contraddire Grubb, per questo si è limitato a riportare informazioni che conosce da qualche settimana e lo stesso insider non esclude che i piani siano cambiati o che il giornalista di VentureBeat si riferisse magari al lancio del gioco e non alla presentazione nel 2021.

Avowed è atteso per il 2022, il gioco di Obsidian è stato annunciato la scorsa estate e da allora è completamente sparito dai radar, probabilmente in attesa di tornare a mostrarsi durante quest'anno.