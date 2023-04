Avowed, tra open world e narrativa: dettagli sull'esclusiva Xbox da un profilo LinkedIn

Dopo aver appreso del coinvolgimento di Superseed Studios nella realizzazione delle cutscene di Avowed, ecco che delle nuove informazioni sull'atteso RPG fantasy per PC e Xbox emergono da un profilo LinkedIn di uno sviluppatore di Obsidian Entertainemnt.

Pur non svelando informazioni particolarmente dettagliate, i punti riportati da un designer di Obisidian nel suo profilo personale ci restituiscono un'idea generale degli elementi che ritroveremo in Avowed.

Come potete evincere consultando l'immagine riportata più in basso, il ruolistico prevede la presenza di encounter di combattimento all'interno dell'open world, un set di indumenti con cui potremo personalizzare (e molto probabilmente potenziare) il nostro alter ego, e del loot da raccogliere nell'esplorazione dei livelli e del mondo. La produzione include layout di livelli, un sistema di combattimento ed elementi narrativi per punti di interesse realizzati in Unreal Engine 5. Sebbene ponga le sue fondamenta sul motore grafico di Epic Games, Avowed si serve anche di tool proprietari di Obsidian Entertainment con cui il team di sviluppo aggiunge strutture narrative ed elementi esaminabili dal giocatore.

Ciò che possiamo desumere è che Avowed, come da tradizione dei giochi Obsidian, sarà fortemente incentrato sul comparto narrativo, tuttavia è evidente come la software house voglia concentrarsi anche su una avvincente esperienza open world, ricca di scontri e loot da non lasciarsi scappare. I fan attendono pazientemente l'Xbox Showcase di giugno per dare un nuovo sguardo al promettente ruolistico in arrivo su piattaforme Microsoft.