Avowed è 'più Fallout New Vegas che Skyrim', assicura Obsidian

Obsidian Entertainment continua a rivelare sempre più dettagli sul suo Avowed, in arrivo su PC e Xbox Series X/S nell'autunno 2024. E dopo aver confermato qual è stata la fonte d'ispirazione di Avowed per i combattimenti, la director Carrie Patel fa un confronto anche con due importanti Action/RPG.

Per Patel, Avowed è da intendersi come un progetto molto più simile a Fallout New Vegas o a The Outer Worlds che a The Elder Scrolls V Skyrim, spiegando il perché del suo punto di vista: "Nel 2024 è difficile evitare i confronti con Skyrim se stai creando un Action/RPG fantasy in prima persona, ma credo che il modello che abbiamo preso in considerazione internamente è stato un The Outer Worlds in chiave fantasy, non con lo stesso tono ma simile per portata e struttura del mondo di gioco", spiega la director ai microfoni di PCGamesn aggiungendo che "per noi si tratta di offrire un'esperienza più mirata e curata, possiamo essere più intenzionali. Il nostro mondo offre zone che sicuramente non sono piccole ma di certo sono più contenute rispetto all'avere una mappa enorme che puoi attraversare dall'inizio alla fine dopo svariate ore. Ciò ci permette un approccio differente".

Patel descrive Avowed come "la via di mezzo tra un sandbox e qualcosa di più specifico, e penso che stiamo facendo un buon lavoro nel trovare questo equilibrio. Ad esempio in Avowed potresti incontrare creature che ancora non sei pronto ad affrontare, ma forse hai trovato un'abilità che ti permette di manipolare quella creatura, e così facendo puoi ottenere un nuovo oggetto. Hai così trovato qualcosa puramente attraverso l'esplorazione che puoi poi usare in altri tipi di situazioni. Credo che anche Fallout New Vegas sia pieno di momenti con i quali non si vuole tenere per mano i giocatori, ma se sono abbastanza abili possono comunque superare tali momenti".

"Credo che Fallout New Vegas - aggiunge Patel - svolge un lavoro eccezionale nel costruire l'esperienza vissuta dal giocatore non solo attraverso le attività cruciali, ma anche attraverso le missioni secondarie ed i segreti che puoi scoprire esplorando, dimostrando un ottimo equilibrio tra consistenza e varietà. Vuoi che i giocatori sperimento novità e sorprese, ma anche assicurarti che tutti questi microelementi che stai assemblando portino il giocatore verso un'esperienza coesa".

In un'altra intervista la director ha infine confermato che in Avowed non ci saranno le romance in quanto la loro inclusione avrebbe potuto influire negativamente sull'impianto ruolistico e narrativo messo in piedi dagli autori durante lo sviluppo.