Avowed prende forma: 'Ho visto delle buone build', conferma Phil Spencer

Oltre alla delusione di Phil Spencer per Redfall, nell'intervista concessa dal boss della divisione Xbox a Kinda Funny trova spazio anche un interessante passaggio su Avowed, il nuovo GDR a tinte fantasy di Obsidian Entertainment.

Il dirigente Microsoft a capo del team Xbox si lascia sfuggire una piccola ma importante anticipazione sull'attuale stadio di sviluppo di Avowed discutendo degli sforzi che la casa di Redmond sta compiendo per lanciare una grande esclusiva Xbox ogni trimestre.

Dopo il mea culpa per il lancio a dir poco 'problematico' di Redfall e un 2022 avaro di videogiochi first party per la community verdecrociata, Spencer si dice fiducioso per il futuro degli Xbox Game Studios tanto da spingersi a spiegare che "abbiamo collezioni di giochi in arrivo come Forza, Starfield, Hellblade 2. Ho anche visto delle build davvero molto buone di Avowed".

Con giochi come Forza Motorsport e Starfield già confermati in uscita nel 2023, e titoli come Senua's Saga Hellblade 2 sempre più indiziati per un lancio entro fine anno (o al più tardi nella prima metà del 2024), le dichiarazioni del massimo esponente della divisione Xbox sembrano quindi presagire l'arrivo di importanti aggiornamenti sullo sviluppo della nuova avventura ruolistica di Obsidian.

Alcuni indizi emersi dal materiale promozionale condiviso di recente da Microsoft, d'altronde, suggeriscono la presenza di Avowed allo Showcase Xbox che si terrà la sera dell'11 giugno prima dello Starfield Direct dedicato al prossimo GDR sci-fi di Bethesda in arrivo a settembre su PC, Xbox Series X|S e Game Pass.