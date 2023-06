Avowed: previste tante migliorie per grafica e illuminazione, svela un designer Obsidian

Scambiando quattro chiacchiere con la community del forum di RPGCodex, lo sviluppatore di Obsidian Briar Diem ha discusso delle accuse di downgrade grafico di Avowed e rassicurato tutti gli appassionati sulla bontà del comparto grafico e artistico del titolo finale.

Il designer della sussidiaria degli Xbox Game Studios fornisce infatti degli importanti chiarimenti sull'attuale stadio di sviluppo di Avowed e, conseguentemente, sulla qualità finale della grafica e del comparto artistico.

Nel rivolgersi ai fan di GDR Obsidian, Diem spiega che "tutto quello che posso dirvi è che Avowed non è ancora entrato in Alpha, e che verrà perfezionato e migliorato in molti aspetti. L'illuminazione, ad esempio, sarà diversa, ma ovviamente sul fronte del design e dello stile non ci saranno cambiamenti, sono quelli che vi abbiamo mostrato".

Ai dubbi sollevati da chi, giustamente, si chiede come faccia a vedere la luce nel 2024 un videogioco delle dimensioni di Avowed che si trova ancora in pre-Alpha, Diem chiarisce che "nei nostri progetti precedenti, i periodi di Alpha a volte sono durati solo pochi mesi. E in qualsiasi gioco di Obsidian, l'Alpha ha sempre una durata maggiore rispetto alla Beta, perciò consideratela una buona notizia". Se il team di Obsidian si è spinto a mostrare il gameplay in versione pre-Alpha nel corso dell'ultimo evento di Microsoft, quindi, la partenza della fase Alpha sarebbe davvero imminente.



Cosa ne pensate delle dichiarazioni di Diem? Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che su queste pagine potete leggere il nostro speciale su Avowed e Obsidian tra divinità e anime corrotte, con tanti spunti di riflessione sulle scene di gameplay mostrate dagli autori californiani nel corso dell'Xbox Showcase per annunciare l'uscita di Avowed nel 2024 su PC, Xbox Series X|S e Game Pass.