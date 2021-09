Avowed, i primi artwork ufficiali in rete? No, è solo un errore

Mentre gli appassionati di GDR attendono di scoprire maggiori dettagli sull'andamento dello sviluppo di Avowed, spuntano in rete alcune immagini identificate come i primi "artwork ufficiali" del gioco.

Nonostante l'estrema rapidità con cui le immagini in questione hanno trovato diffusione, segnaliamo purtroppo la necessità di spegnere rapidamente ogni entusiasmo. Gli artwork, per quanto altamente suggestivi, non hanno infatti alcun tipo di rapporto con l'avventura ruolistica a firma Obsidian.



Disponibili direttamente in calce a questa news, le immagini - che raffigurano, draghi, creature e scenari tipicamente fantasy - sono infatti semplici artwork realizzati da molteplici artisti, peraltro in circolazione in rete da diversi anni. Tramite una semplice e rapida ricerca, è infatti possibile trovare le immagini su molteplici account Pinterest o siti di appassionati dell'immaginario fantasy.



Al momento, non è ben chiaro come mai immagini così datate siano finite per essere accostate in queste ore ad Avowed, ma quel che è certo, purtroppo, è che si è trattato solo di un falso allarme. Per scoprire quali saranno le atmosfere della prossima creazione Obsidian, non resta dunque altro da fare che attendere pazientemente aggiornamenti diretti da parte della software house. Nell'agosto di quest'anno, il team Xbox ha rivelato che Avowed e The Outer Worlds 2 sono già giocabili, ma da allora non si hanno avuto ulteriori aggiornamenti.