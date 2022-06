Avowed protagonista allo show di Xbox e Bethesda? Lo suggerisce Obsidian

Microsoft sta ultimando i preparativi per il grande show che si terrà il 12 giugno e che svelerà il futuro del gaming su Xbox. Tra i grandi protagonisti dell'evento potrebbe esserci anche Avowed, stando agli indizi disseminati dalla stessa Obsidian Entertainment.

Josh Sawyer, designer dello studio specializzato in RPG, ha ritwittato un post dall'account Xbox ufficiale riguardante l'evento aggiungendo un breve commento che sembra strizzare l'occhio a chi attende novità riguardanti i progetti in via di sviluppo presso Obsidian.



La software house facente parte degli Xbox Game Studios ha attualmente tre giochi in sviluppo: Grounded, che è entrato in fase di accesso anticipato nel 2020, Avowed, che è stato rivelato nel 2020, e The Outer Worlds 2, annunciato nel 2021.



Tra questi sembra che Avowed troverà il suo spazio all'Xbox & Bethesda Games Showcase. Nell'ottobre dello scorso anno, Windows Central ha riferito che il gioco presenterà combattimenti in prima persona simili a The Elder Scrolls V: Skyrim di Bethesda, oggi sua compagna di scuderia in Microsoft.

Le indiscrezioni dicevano che una prima versione funzionante del gioco era sul punto di essere completata, quindi è possibile che il primo gameplay del ruolistico venga finalmente mostrato all'evento del 12 giugno. Secondo gli indizi raccolti nei mesi precedenti, sembra che Avowed sia sviluppato in Unreal Engine 5.