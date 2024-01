Avowed sarà un RPG davvero grande: molti contenuti potrebbero andare persi, dice Obisidian

L'Xbox Developer Direct del 18 gennaio 2024 ci ha permesso di scoprire più a fondo i segreti di Avowed, il nuovo atteso Action/RPG di Obsidian Entertainment che promette di rivelarsi davvero massiccio in termini di contenuti. Anzi, sarà così grande che c'è il rischio di perdersi più parti del gioco.

A rivelarlo è Carrie Patel, game director di Avowed, in un articolo di approfondimento pubblicato su Xbox Wire e che ha rivelato ulteriori interessanti dettagli sull'esclusiva Microsoft in arrivo su PC e Xbox Series X/S nell'autunno del 2024. "Una delle maggiori soddisfazioni nello sviluppare videogiochi come questo è creare così tanti elementi che i giocatori potrebbero trovare e sapere che non tutti le cercheranno e non tutti le troveranno, ma al tempo stesso sai anche che i giocatori che lo faranno si divertiranno davvero con i segreti che scopriranno", spiega Patel lasciando così intendere che Avowed sarà pieno di sorprese per i giocatori, molte delle quali anche piuttosto complicate da trovare.

Obsidian Entertainment sottolinea inoltre che lasciare libertà di scelta ai giocatori è uno degli aspetti più importanti di Avowed, e che sia le decisioni importanti in grado di modificare l'esito di una quest che le risposte più piccole durante un confronto verbale possono influenzare la nostra avventura ed i rapporti con gli altri personaggi. E ancora, il mondo di gioco di Avowed è diviso in più zone aperte dalle dimensioni in linea con le aree più vaste di The Outer Worlds, con tanto di percorsi multipli a disposizione degli utenti.

Per ulteriori approfondimenti il video gameplay esteso di Avowed rivela ancora più segreti sul promettente Action/RPG di Obsidian, imperdibile per tutti i fan della compagnia.