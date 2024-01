Avowed dice no alla run pacifista: sarete costretti ad uccidere prima o poi

In alcuni giochi di ruolo è possibile affrontare l'intera avventura senza mai macchiare di sangue le mani del proprio personaggio, permettendo agli utenti di giocare in maniera pacifica. Così però non sarà in Avowed, l'atteso nuovo Action/RPG di Obsidian Entertainment in arrivo su PC e Xbox Series X/S il prossimo autunno.

Carrie Patel, game director di Avowed, ha confermato ai microfoni di PC Gamer che non sarà possibile affrontare l'intero gioco senza mai uccidere nessun nemico: ad un certo punto, infatti, gli utenti saranno costretti a dover eliminare fisicamente i loro avversari senza alternative. "Questo non è un gioco dove potrete affrontare una partita puramente pacifista", sottolinea Patel precisando in ogni caso che i giocatori potranno aspettarsi anche soluzioni alternative per risolvere una questione, facendo ricorso ad esempio ai dialoghi. In ogni caso il focus di Avowed è tutto sui combattimenti, con i fan che dovranno necessariamente sporcarsi le mani in alcuni momenti dell'avventura.

Già in passato Obisidian Entertainment provò ad implementare in The Outer Worlds armi che facilitassero una run totalmente pacifista, tuttavia tali idee vennero poi scartate dal director Tim Cain in quanto "stavano creando un sacco di confusione" durante i test del gioco. In ogni caso Avowed promette di rivelarsi un RPG davvero grande, con il rischio persino di perdersi più contenuti del gioco data la sua ampiezza. Si può dunque chiudere un occhio, insomma, sull'impossibilità di giocare tutta la partita da pacifisti.

Non perdetevi infine il video gameplay esteso di Avowed, che rivela ancora più dettagli sulla prossima fatica targata Obsidian.