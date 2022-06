Avowed salterà l'Xbox Showcase? Tom Henderson suggerisce l'assenza del GDR Obsidian

Nel medesimo podcast in cui ha preannunciato la partecipazione di Kojima all'Xbox Showcase, il noto leaker Tom Henderson ha suggerito l'assenza di Avowed dall'attesissimo spettacolo digitale approntato da Microsoft per la sera di domenica 12 giugno.

Con un sottile gioco di parole, l'ormai celebre "gola profonda" ha specificato che "ci sono alcuni giochi che potreste aspettarvi di ammirare durante lo showcase Xbox ed altri che, invece, non ci saranno... ma ho promesso (dall'inglese 'vowed', ndr) di non parlarne...".

A voler dar retta a Henderson, quindi, la nuova epopea ruolistica di Obsidian Entertainment dovrebbe "bucare" l'appuntamento con l'Xbox Showcase previsto per la sera del 12 giugno e, supponiamo, con l'Extendend Showcase di Xbox e Bethesda del 14 giugno. Staremo a vedere.

Per avere un primo riscontro alle indiscrezioni di Henderson, non ci resta che attendere fino alle ore 19:00 di domani, domenica 12 giugno, e scoprire cosa bolle in pentola dalle parti degli Xbox Game Studios ammirando lo Showcase approntato da Microsoft per illustrare i videogiochi in esclusiva (ma non solo) destinati ad arrivare su PC, console Xbox e nel catalogo di Xbox Game Pass da qui ai prossimi mesi (e si spera non anni).