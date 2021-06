Avowed ha saltato l'E3 2021, ma Obsidian promette notizie a breve

Obsidian Entertainment, uno dei tanti Xbox Game Studios, è stato tra i grandi protagonisti dell'Xbox & Bethesda Showcase all'E3 2021: oltre ad aver confermato un nuovo update per Grounded, ha anche annunciato The Outer Worlds 2 in esclusiva console Xbox Series X|S. Difficile lamentarsi, ma in molti hanno sentito la mancanza di Avowed...

L'ambizioso gioco di ruolo in prima persona ambientato nell'universo di Pillars of Eternity è stato annunciato un anno fa, ma da allora non si è mai mostrato ufficialmente. La carenza di notizie ha spinto moltissimi fan a riporre le loro speranze nella conferenza E3 2021, ma purtroppo sono state disattese.

Non c'è da preoccuparsi, in ogni caso. Con un post affidato ai canali istituzionali di Xbox, Obisidian Entertaiment ha rassicurato i fan sullo stato dei lavori, promettendo l'arrivo di nuove informazioni nel giro di poco tempo: "Per coloro che si stanno interrogando su Avowed, il team sta lavorando duramente per creare qualcosa che, siamo sicuri, i fan dell'universo di Pillars of Eternity ameranno. Anche se non abbiamo presentato niente adesso, non vediamo l'ora di mostrarvi ciò su cui abbiamo lavorato: succederà presto".

Avowed, ricordiamo, uscirà su Xbox Series X|S e PC Windows 10, e come tutti i giochi Xbox Game Studios arriverà in Game Pass immediatamente al day-one.