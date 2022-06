Avowed sarà allo show Xbox? Schreier dice di no, ma poi cancella il messaggio

Mentre Tom Warren suggerisce l'assenza di Avowed allo show Xbox, un altro noto insider e giornalista videoludico sembra essere indeciso in merito al destino del GDR di Obsidian.

Il redattore di Bloomberg Jason Schreier ha infatti misteriosamente rimosso un cinguettio pubblicato quest'oggi sul suo account Twitter. Con il messaggio, il giornalista invitava il pubblico a non attendersi di poter giocare troppo presto l'avventura ruolistica verdecrociata. "Avowed è stato protagonista di alcuni reboot - recitava il Tweet - e non mi aspetterei di poterlo giocare prima di diverso tempo".

Giusto il tempo necessario affinché la community di Resetera avvistasse il messaggio, tuttavia, e quest'ultimo è sparito nel nulla. Jason Schreier, per motivi al momento ignoti, sembra infatti aver poi deciso di cancellare il cinguettio, che ora risulta in effetti irraggiungibile. Al momento è ovviamente impossibile indovinare quale sia stata la ragione della scelta del giornalista di Bloomberg. Certo è che nelle ultime ore si sono intensificate le voci legate ad una presenza di Avowed all'Xbox + Bethesda Showcase in programma per questa sera.



A questo punto, non resta altro da fare che attendere! Voi cosa sperate? Sarà o meno la volta buona per rivedere in azione il nuovo GDR in sviluppo presso il team di Obsidian?