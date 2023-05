Avowed sarà allo Showcase di Xbox? Microsoft potrebbe aver lasciato un indizio

Sebbene molti siano concentrati sull'evento dedicato a Starfield che si terrà tra circa un mese, c'è grande interesse anche verso lo Showcase Xbox, durante il quale potremo finalmente scoprire cosa sta bollendo in pentola negli studi sotto l'ala di Microsoft.

Tra le produzioni che potrebbero essere mostrate nel corso dell'evento trasmesso in streaming c'è anche Avowed, la cui presenza è data ormai per certa dai fan. Il motivo è molto semplice: accedendo alla pagina dei Microsoft Rewards, è possibile trovare un obiettivo legato proprio allo Showcase di Xbox che si terrà a giugno. L'immagine di questo obiettivo mostra il logo della console del colosso di Redmond circondato da un'aura verde su sfondo blu. Vista la somiglianza con il bagliore che circonda il logo al termine del trailer d'annuncio del titolo Obsidian, molti sono convinti si tratti di un chiaro indizio della futura presentazione del gioco.

In attesa di scoprire se sia effettivamente così, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare gli ultimi dettagli su Avowed emersi da un profilo LinkedIn. Per chi non lo sapesse, inoltre, sembrerebbe che Superseed Studios stia lavorando alle cutscene di Avowed, dopo aver contribuito alla creazione dei filmati di Diablo 4.