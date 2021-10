Avowed è uno Skyrim 'molto più vivace'? Parla l'insider Klobrille

Avowed di Obsidian Entertainment ha catalizzato l'attenzione degli appassionati durante il suo annuncio avvenuto nell'estate del 2020. L'atteso gioco di ruolo previsto per PC e Xbox Series X/S non ha al momento una finestra di lancio precisa, ma i fan fremono dal vederlo nuovamente in azione quanto prima.

Sappiamo che Jez Corden di WindowsCentral ha assistito a una presentazione a porte chiuse del gioco, confermando così alcuni dettagli sul gameplay di Avowed che sarebbe simile a Skyrim e sostenendo che il titolo "è balzato in cima alla lista dei miei giochi Xbox più attesi". Corden, in particolare, ha elogiato non solo il gameplay ma anche la scrittura dei personaggi. La penna di WindowsCentral aggiunge inoltre che il gameplay di Avowed sarà presentato entro l'E3 2022, ritenendo però difficile poterlo vedere in azione già ai Game Awards 2021.

A sostenere l'entusiasmo del redattore c'è adesso il noto insider Klobrille, che afferma di aver visto la stessa sequenza di gameplay pre-alpha del titolo firmato Obsidian. Il commento di Klobrille rimarca quanto detto da Corden riguardo Avowed, descritto come "fantastico già da ora". In particolare, sottolinea l'insider "mi fa fortemente pensare ad uno Skyrim molto più vivace, con un meraviglioso paesaggio fantasy". Spazio anche per una piccola curiosità: "L'incantesimo in prima persona visto nel teaser trailer appare esattamente così anche nel gioco. In generale le animazioni e gli incantesimi in prima persona sembrano fortemente curati".

Avowed promette quindi di rivelarsi un RPG di qualità, sebbene l'attesa per il suo debutto sul mercato potrebbe essere ancora molto lunga. Appuntamento all'E3 2022?