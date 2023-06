Avowed è lo Skyrim di Obsidian? Lo studio Xbox svela la verità sul suo nuovo GDR

Dopo aver commentato il presunto downgrade grafico di Avowed, Obsidian Entertainment torna a parlarci del suo nuovo ambizioso gioco di ruolo ed affronta il ricorrente paragone con The Elder Scrolls V: Skyrim, il sandbox open world che ha fatto la fortuna di Bethesda negli ultimi dodici anni.

Nel corso di un'intervista concessa a PC Gamer, il CEO di Obsidian Feargus Urquhart ha precisato che Avowed non è una sorta di clone di Skyrim. Tuttavia, ha anche rivelato che "originariamente, stavamo realizzando il pitch del nostro Skyrim".

Inizialmente ispirati dalla vastità del mondo di Skyrim e dalle innumerevoli storie che possono concatenarsi all'interno del mondo fantasy ideato da Bethesda, Obsidian ha deciso di virare verso un'esperienza di stampo ruolistico più vicina a quelle per cui è divenuta nota ed apprezzata, quindi più lineare e incentrata sui companion.

"Vogliamo raccontare storie più contenute che il giocatore possa vivere con i propri companion e poi spostarsi da una parte del mondo all'altra", ha dichiarato Urquhart. "A volte ti rendi conto del modo in cui stai lavorando; accade che non è del tutto all'altezza dell'esperienza che vuoi creare. E così, nell'iterazione e nel perfezionamento, dici: "Bene, come creiamo l'esperienza che vogliamo offrire ai giocatori, e in particolare come studio? Come proponiamo ciò in cui siamo veramente bravi in particolare?". Da questa riflessione, quindi, l'abbandono della 'formula Skyrim': "Bethesda crea già uno Skyrim fantastico… Quello che facciamo noi è creare i nostri fantastici giochi di ruolo, giusto?".

Obsidian ha anche affermato che Avowed sarà grande quanto Star Wars KOTOR 2 e The Outer Worlds.