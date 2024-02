Avowed, 'solo' umani ed elfi tra le razze selezionabili per l'eroe: Obsidian spiega perché

Dopo aver confermato l'assenza di relazioni amorose tra il protagonista e i companion di Avowed, i ragazzi di Obsidian descrivono il sistema deputato alla creazione del personaggio e le sue limitazioni: il nostro eroe, infatti, potrà essere 'solo' un umano o un elfo.

A farci da Cicerone tra i segreti del sistema di creazione dell'eroe ci pensa Carrie Patel: la direttrice del nuovo GDR fantasy di Obsidian spiega che "volevamo essere sicuri di creare un'esperienza ludica e narrativa molto fluida e dal ritmo giusto. Le specie che popolano l'universo di Pillars of Eternity hanno fattezze molto diverse l'una dall'altra, basta guardare alle differenze tra umani ed elfi e tra questi ultimi e gli Orlan o i nani. Per ognuna delle razze di Eora bisogna modificare profondamente l'altezza del personaggio, la posizione assunta in combattimento e il modo stesso in cui si affonda il colpo".

Per Patel, quindi, la decisione di limitare la scelta della razza dell'eroe di Avowed è dovuta sia alla trama che alle priorità di sviluppo legate, appunto, all'impossibilità di integrare altre specie con fattezze e pattern di combattimento diversi senza impattare sulle tempistiche di sviluppo e, quindi, prolungare ulteriormente l'attesa degli appassionati per l'uscita dell'avventura ruolistica che ricordiamo essere prevista in autunno su PC, Xbox Series X|S e Game Pass.

E voi, cosa ne pensate al riguardo? Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che su queste pagine potete leggere il nostro speciale su Avowed e il ritorno di Obsidian al suo primo amore tra magie e pistole.