Avowed grande quanto Star Wars KOTOR 2 e The Outer Worlds: parla Obsidian

Dopo la conferma all'Xbox Showcase che Avowed uscirà nel corso del 2024, l'Action/RPG di Obsidian Entertainment per PC e Xbox Series x/S trova spazio anche all'Xbox Showcase Extended del 13 giugno, dove vengono rivelati alcuni nuovi dettagli sull'opera, in particolare sulle sue dimensioni.

La game director Carrie Patel rivela che Avowed sarà grande in maniera simile a Star Wars Knights of the Old Republic II e The Outer Worlds, due delle opere Obsidian più apprezzate dai fan: il mondo di gioco sarà suddiviso in più macro-aree liberamente esplorabili, con i giocatori che potranno setacciarle da cima a fondo con i ritmi e le tempistiche che preferiscono, nel frattempo che affrontano le numerose insidie che popolano quegli scenari.

Patel aggiunge inoltre che, pur essendo ambientato nello stesso universo dei due Pillars of Eternity, non è necessario conoscere la serie per godersi la storia ed il mondo di gioco di Avowed, studiato per venire incontro anche alle esigenze dei nuovi giocatori. In ogni caso i fan di Pillars of Eternity noteranno vari richiami e riferimenti al brand, inclusa la presenza di alcuni personaggi visti in Pillars of Eternity II Deadfire. Anche il sistema di combattimento offre richiami a Pillars of Eternity, con gli autori che hanno adattato stile e meccaniche dei due titoli alla prima persona di Avowed.

In precedenza Obsidian ha confermato un cambio di stile grafico per Avowed, che si presenta in maniera differente rispetto a quanto visto in passato.