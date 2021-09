Avowed, sviluppo problematico per il gioco Xbox? Lo suggerisce Avellone

Negli ultimi tempi, Chris Avellone - considerato uno dei migliori e più influenti scrittori del medium videoludico - ha fatto parlare di sé principalmente per le accuse di molestie piovutegli addosso, che l'hanno costretto a rinunciare ai suoi impegni su giochi come Dying Light 2, Bloodlines 2 e The Waylanders.

Oggi Avellone è tornato a far parlare di sé - ancora una volta per motivi tutt'altro che artistici - condividendo dei presunti retroscena sullo sviluppo di Avowed, gioco di ruolo in lavorazione presso Obsidian Entertainment per conto degli Xbox Game Studios. Quando un suo seguace su Twitter gli ha domandato perché non sta lavorando su Avowed, Avellone ha risposto che "il progetto sta continuando a perdere le sue figure guida", un segno tutt'altro che positivo. Lo scrittore ha fatto notare che persino Josh Sawyer di Obsidian Enertaiment ha scelto di non lavorare allo sviluppo di Avowed, che ha già dovuto rinunciare a figure di spicco come "il responsabile della storia, il responsabile dei livelli, il lead designer, il project director e altri ancora".

"Il lead designer è stato assegnato a Gounded, esattamente come l'art lead, credo. Il project director originale è stato degradato e sostituito", ha poi aggiunto. Avellone ha quindi tratteggiato i connotati di uno sviluppo problematico, di cui tuttavia non si hanno notizie ufficiali. Per questo motivo vi consigliamo di prendere le sue parole con la dovuta cautela. Fatto sta che Avowed è ancora privo di una data d'uscita e, al di fuori del suo trailer dell'annuncio risalente al luglio del 2020, non si è mai fatto vedere.