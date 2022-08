Avowed in sviluppo con Unreal Engine 5? Emergono nuove voci

Nei mesi scorsi è emerso un dettaglio interessante dai profili LinkedIn di alcuni membri del team Obsidian: a quanto pare Avowed è sviluppato in Unreal Engine 5, non ci sono ancora conferme in merito ma oggi arrivano nuovi indizi che sembrano andare nella stessa direzione.

Nello specifico, un Area Designer Intern di Obsidian conferma di essere al lavoro su Avowed e nel suo curriculum cita chiaramente Unreal Engine 5 e altri tool proprietari. Per quanto molti diano per scontata l'adozione dell'UE5, al momento non ci sono conferme e ricordiamo come il gioco di Obsidian sia stato annunciato ben prima del lancio del nuovo motore di Epic Games.

E del resto la transizione verso un nuovo engine potrebbe essere proprio il motivo del silenzio degli ultimi mesi, dopo il primo trailer, Avowed è letteralmente scomparso dai radar e attualmente il gioco è ancora privo di una data di uscita.

In molti pensano che Avowed tornerà a mostrarsi nel corso del 2022 ma come detto nessun annuncio è mai giunto in tal senso, la speranza è quella di rivedere il gioco ai The Game Awards di dicembre mentre una comparsa all'imminente Gamescom appare improbabile ma chiaramente la speranza è quella di almeno un timido accenno con un teaser o un nuovo trailer.