Avowed e The Outer Worlds 2: i GDR nextgen di Obsidian gireranno su Unreal Engine 5

Le grandi manovre in atto presso gli Undead Labs e lo sviluppo su State of Decay 3 su Unreal Engine 5 coinvolgono anche il team di Obsidian, o almeno questa è l'impressione che se ne ricava leggendo gli ultimi aggiornamenti condivisi Paul Miller, Tools Programmer di Obsidian Entertainment, sul suo profilo LinkedIn.

Dalle colonne del noto social professionale, il programmatore della sussidiaria californiana degli Xbox Game Studios riferisce infatti di essere il "responsabile del miglioramento dei plugin nel passaggio da UE4 a Unreal Engine 5, con la realizzazione delle pipeline di sviluppo relative al level design, alla creazione delle aree di gioco e all'automazione dei contenuti".

A giudicare da quanto indicato da Miller attraverso il suo profilo LinkedIn, Obsidian avrebbe quindi deciso di abbracciare Unreal Engine 5 come motore di sviluppo principale per i prossimi titoli della compagnia, a cominciare ovviamente dal kolossal fantasy Avowed e dalla space opera The Outer Worlds 2.

L'anticipazione del programmatore di Obsidian si riallaccia alle recenti informazioni snocciolate da Simon Sherr: il direttore delle animazioni di Undead Labs, infatti, non ha solamente confermato l'adozione di UE5 come motore grafico di State of Decay 3 ma ha sottolineato l'impegno di Microsoft nell'aprire un nuovo studio in Florida per supportare le altre sussidiarie degli Xbox Game Studios nella creazione delle animazioni nei rispettivi videogiochi in sviluppo, appunto, sulla nuova iterazione dell'engine di Epic Games. Per rimanere in tema, vi lasciamo al nostro video confronto tra le demo nextgen di Unreal Engine 5.