Tra Avowed e The Outer Worlds 2: Obsidian sarebbe al lavoro su 6 diversi progetti

Con l'acquisizione di Bethesda da parte di Microsoft sono in molti a sperare che il brand di Fallout possa tornare nelle mani di Obsidian, autori dell'acclamato Fallout New Vegas. Al momento non ci sono segnali a riguardo, considerando che l'acquisizione di Zenimax deve essere finalizzata, alcuni leak hanno però svelato quelli che sembrano essere i prossimi progetti del team.

Obsidian Leak

Una nuova espansione di The Outer Worlds, diretta da Megan Starks

Tim Caim e Leonard Boyarsky potrebbero essere su The Outer Worlds 2

Josh Sawyer starebbe lavorando a Project Missouri, un gioco di ruolo privo di violenza e focalizzato sui dialoghi

Un misterioso progetto diretto da Brandon Adler (non legato a Fallout)

Adam Brennecke e un altro piccolo gruppo di sviluppatori sta lavorando ai prossimi contenuti di Grounded

Chris Parker e buona parte del team è concentrata su Avowed

Stando alle voci di corridoio,, nessuno di questi legato però al brand Fallout, a dispetto delle (grandi) aspettative della community.Continua quindi il supporto a The Outer Worlds e si parla anche di un sequel del gioco, oltre ad un nuovo GDR con focus sui dialoghi e la narrazione e ulteriori update per Grounded. Obsidian inoltre sta lavorando sul già annunciato Avowed

Ovviamente queste informazioni devono essere prese con le dovute cautele, dal momento che solo alcuni di questi progetti sono sicuramente in sviluppo presso il team, invece altri sono solo il frutto di rumor. In attesa di scoprire di più sui prossimi lavori della software house che fa ormai parte degli Xbox Game Studios, vi ricordiamo che Obsidian ha accolto lo scrittore di Mass Effect e Dragon Age Origins.