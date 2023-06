Avowed è tornato! Il trailer dell'Xbox Games Showcase dà appuntamento al 2024

Confermando i leak sull'Xbox Games Showcase, anche Avowed è finalmente tornato a mostrarsi in azione in occasione dell'evento estivo promosso dai vertici di Microsoft.

In una diretta dal ritmo serratissimo, la nuova avventura ruolistica firmata dagli sviluppatori di Obsidian Entertainment si è infatti presentata in un trailer inedito. Il filmato, che potete trovare in apertura a questa news, alza il sipario sulla misteriosa produzione, che mira a calare gli appassionati del genere in un immaginario spiccatamente fantasy. Tra creature selvagge e scenari fiabeschi, Avowed sarà ambientato nel medesimo universo della serie di Pillars of Eternity.



Nel mondo di Eora, i giocatori esploreranno l'isola di Living Lands, affetta da una piaga letale, ma popolata di miriadi di ecosistemi, tra funghi senzienti, foreste lussureggianti e molto altro. Al momento, l'esclusiva Microsoft manca purtroppo ancora di una data di lancio precisa. Il nuovo trailer conferma però che il GDR troverà spazio su PC e Xbox Series X|S nel corso del 2024. Come facilmente prevedibile, inoltre, è stato confermato l'ingresso del gioco nel catalogo Xbox Game Pass sin dal day one, sia su PC sia su console.



E per chi attende una nuova grande avventura di stampo fantasy, ricordiamo che all'Xbox Games Showcase è stato presentato anche il nuovo trailer di Fable.