Avowed in Unreal Engine 5: ancora conferme dal team di Obsidian

In attesa di scoprire se Avowed sarà o meno parte della line-up di titoli che troveranno spazio sul palco del nuovo Xbox + Bethesda Showcase da 90 minuti, emergono ulteriori conferme sul comparto tecnico che animerà il titolo.

Dalle pagine di LinkedIn, infatti, spuntano ulteriori indizi legati allo sviluppo di Avowed in Unreal Engine 5. Questa volta, a lasciarlo supporre è il profilo professionale di Aaron Dubois, Lead VFX Artist presso Obsidian Entertainment. Nel descrivere il proprio attuale impiego, infatti, l'autore videoludico conferma di essere al lavoro su Avowed, ma non solo. Dubois aggiunge infatti di aver dedicato gli ultimi tre anni alla realizzazione di contenuti tramite il software Niagara, cercando di ottimizzare le potenzialità dell'Unreal Egine 5.

Il professionista ha fatto il suo ingresso nel team parte degli Xbox Game Studios in occasione dello scorso luglio 2013, con il ruolo di Senior VFX Artist. Dopo aver trascorso oltre 8 anni in Obsidian, Aaron Dubois è stato promosso a Lead VFX Artist, entrando a far parte del team al lavoro su Avowed sin dall'estate 2019. Al momento, la nuova IP è ancora avvolta da una fitta nebbia di mistero, mentre la software house ha confermato di star lavorando anche a The Outer Worlds 2, sequel dell'apprezzato The Outer Worlds.