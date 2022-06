Avowed sarà all'Xbox & Bethesda Showcase con un gameplay: Jeff Grubb ne è sicuro

Avowed potrebbe essere uno dei protagonisti principali dell'Xbox & Bethesda Showcase del 12 giugno 2022. La stessa Obsidian Entertainment ha lasciato intendere che Avowed potrebbe essere all'evento Xbox, ed anche un noto insider e giornalista si dice sicuro della presenza dell'atteso Action/RPG.

Nel corso dell'ultima puntata del podcast GrubbSnax, precisamente al minuto 07:50, Jeff Grubb afferma che Awoved sarà presente allo show organizzato da Microsoft, pronto ad essere mostrato in maniera corposa dopo l'assenza all'E3 2021. L'insider ritiene che lo sviluppo abbia fatto importanti passi avanti nel corso dell'ultimo anno, e che ci siano quindi tutte le basi per ripresentarlo al pubblico in una forma molto più consistente.

Resta inoltre da capire se l'evento del 12 giugno sarà anche l'occasione per avere maggiori dettagli sulla finestra di lancio per il gioco, atteso molto probabilmente per il 2023. Il giornalista si dice comunque pronto a godersi tutta la trasmissione e restarne sorpreso, non avendo a disposizione informazioni certe su cosa Microsoft mostrerà. Ha tuttavia rivelato che Fable e Perfect Dark saranno i grandi assenti dell'evento Xbox, poiché entrambe le produzioni non sono ancora pronte per essere riportate in scena.

Cosa vi aspettate da Avowed? Sarà davvero uno dei protagonisti principali dell'Xbox & Bethesda Showcase? Non resta che attendere domenica per scoprirlo.