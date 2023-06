Avowed, Xbox e l'equilibrio tra IP nuove e storiche: Phil Spencer a ruota libera

All'Xbox Showcase dello scorso 11 giugno diverse nuove IP sono state le protagoniste principali dell'evento, dal già noto Starfield fino a novità come Clockwork Revolution, senza dimenticare l'atteso Avowed. In un'intervista con Famitsu, Phil Spencer si è soffermato appunto sulla gestione di ogni proprietà intellettuale in forza a Microsoft.

Alla domanda se Spencer trova più stimolante lavorare su IP inedite anziché su brand già consolidati, il numero uno di Xbox ha dichiarato di non avere una vera e propria preferenza: "Non è esattamente così, tuttavia mi rendo conto che allo Showcase abbiamo mostrato diverse nuove IP. E' stato però un caso non pianificato. Sappi che ci sono diversi team che stanno realizzando sequel di giochi su cui abbiamo lavorato in passato, deve esserci il giusto equilibrio tra nuove IP e la continuazione di serie esistenti che tutti amano".

Spencer ha poi rivelato di essere molto fiducioso sul successo di Avowed, che potrebbe diventare una proprietà intellettuale su cui puntare forte per il futuro. "Penso che Avowed di Obsidian Entertainment abbia un grande potenziale. Con Pillars of Eternity hanno dato vita a mondi affascinanti, e adesso si stanno concentrando su un nuovo gioco con nuove idee che possono anche andare avanti molto a lungo nel tempo".

Ci sono quindi grandi aspettative nei confronti dell'opera targata Obsidian Entertainment, prevista su PC e Xbox Series X/S nel 2024: la nostra anteprima di Avowed vi spiega perché va tenuta d'occhio. Sempre parlando con Famitsu, Phil Spencer ha confermato che Xbox ha ancora qualche asso nella manica per il 2024, pur senza scendere in dettagli più precisi.