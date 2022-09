The Darkest Tales: l'avventura fantasy italiana con Cappuccetto assassino ha una data

Di ritorno dal frizzante multiverso cinematografico delle avventure vissute da Bud Spencer e Terence Hill per annunciare la finestra di lancio di Slaps and Beans 2, gli sviluppatori italiani del Trinity Team abbracciano questa volta le atmosfere fiabesche di The Darkest Tales per svelarne la data d'uscita.

Come ben sapranno gli appassionati del genere che hanno già superato le sfide del Prologo gratis di The Darkest Tales, la nuova avventura fantasy della software house bolognese verte attorno alle gesta compiute da Teddy e Lightly: il vecchio orso brontolone e la fatina chiacchierona devono intraprendere un lungo viaggio per salvare la padroncina Alicia.

Nel corso dell'avventura bisogna affrontare gli orrori di un mondo oscuro popolato da personaggi delle fiabe d'infanzia trasformati in creature assetate di sangue, come Cappuccetto Rosso divoratore di carne e un mostruoso Pinocchio.

Solo attraverso l'acquisizione di armi incantate sarà possibile affrontare gli orrori di una dimensione a tinte oscure scaturita dagli incubi di Alicia, con scenari che spazieranno dalla bottega malconcia di Geppetto alle verdi vallate delle torri dei fagioli magici. Il lancio di The Darkest Tales è previsto per il 13 ottobre su Xbox One, Nintendo Switch, Xbox Series X/S e PC (Steam, GOG e sul negozio digitale di 101XP). Se volete saperne di più su questa intrigante avventura fantasy che rielabora le fiabe d'infanzia in un inferno a tinte horror, vi consigliamo di leggere il nostro speciale su The Darkest Tales e il peluche coraggioso del Trinity Team.