L'avventura meditativa Waking per PC e Xbox One si presenta in foto e video

Il publisher TinyBuilds e gli sviluppatori al seguito di Jason Oda approfittano dell'E3 2019 di Los Angeles per presentare Waking, un'avventura meditativa in sviluppo per PC (Steam) e Xbox One e attesa al lancio entro questa estate.

Waking ci porterà a intraprendere un'avventura epica ed emotiva nel subconscio del nostro alter-ego. L'eroe interpretabile, infatti, sarà bloccato nell'oscurità poiché costretto in un profondo coma e dovrà combattere i demoni che lo perseguitano sin dalla tenera età per ricostruire i suoi ricordi e riuscire, così facendo, a risvegliarsi.

Grazie al filmato che campeggia a inizio articolo e alla galleria immagini che trovate in calce alla notizia possiamo apprezzare l'impegno profuso da Jason Oda per ricreare uno scenario che, nelle intenzioni del suo autore, andrà a intrecciarsi con i ricordi del giocatore per stabilire un legame tra quest'ultimo e il suo personaggio ingame. Sotto il profilo squisitamente ludico, il progetto di Waking adotterà il linguaggio degli action adventure in terza persona, con scenari di dimensioni medio-piccole dominati da boss particolarmente arcigni. Quanto alla trama, e al modo in cui si svilupperà seguendo un percorso intimistico e profondamente emotivo, è impossibile non trovare dei punti di contatto con un'altra grande avventura dalla narrazione matura e "ragionata", ossia Hellblade Senua's Sacrifice.

Alla fine di ogni missione, il nostro eroe dovrà infatti chiudere gli occhi e immergersi in una meditazione guidata che lo condurrà a riannodare i fili della sua memoria per differenziarli dai sogni e, soprattutto, dagli incubi, qui rappresentati da mondi immaginari che faranno dell'originalità e della sorpresa le loro caratteristiche più importanti.