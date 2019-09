L'avventura pacifista Haven torna a mostrarsi in un video gameplay del TGS

I ragazzi di The Game Baker approfittano della vetrina mediatica offertagli dal Tokyo Game Show 2019 per mostrarci un nuovo video di gioco di Haven, la loro prossima "avventura pacifista" destinata ad approdare nel 2020 su PC, PlayStation 4 e Nintendo Switch.

Attingendo all'enorme bagaglio di esperienza maturata con il progetto di Furi, gli sviluppatori transalpini ci proietteranno su di un lontano mondo alieno per aiutare una coppia a sfuggire agli orrori del loro pianeta natale con la speranza di domare gli elementi della loro nuova casa e riuscire, così facendo, a vivere un'esistenza completamente libera.

Come possiamo intuire scorrendo le scene di gameplay immortalate nell'ultima demo confezionata da The Game Baker, l'impianto ludico eretto dal team francese farà leva sulla curiosità degli utenti per costruire delle solide fondamenta rappresentate da missioni free roaming e attività ruolistiche intrise di elementi gestionali.

Le dinamiche interpersonali tra i due giovani piccioncini si evolveranno di pari passo con le sfide da affrontare: il sistema di combattimento, ad esempio, attingerà a piene mani da action ruolistico di stampo orientale come Persona o Ni No Kuni per darci modo di acquisire gradatamente delle nuove abilità e tecniche basate sulla concatenazione degli attacchi portati alle creature aliene dai protagonisti. Se amate questo genere di esperienze videoludiche, sulle nostre pagine trovate un interessante speciale su Haven a firma di Claudio Cugliandro.