La nuova avventura di Sea of Thieves è ora disponibile: il trailer di The Shrouded Deep

Rare ha confermato che la nuova patch di Sea of Thieves è ora disponibile per il download. I pirati virtuali del sandbox game possono quindi lanciarsi in una nuova avventura tutta da scoprire: The Shrouded Deep.

Le avventure di Sea of Thieves sono contenuti fortemente narrativi tramite i quali Rare sta continuando ad espandere ed approfondire il suo universo piratesco. Sarà questa la buona occasione per dare la caccia al temibile Flameheart e ottenere nuovi oggetti preziosi da condividere con la propria crew.

"È ora di evocare i Megalodon: la nuova avventura di Sea of Thieves, "The Shrouded Deep", è ora disponibile! Lavora al fianco di Merrick, Belle e altri pirati per evocare il Fantasma Velato, battere Flameheart per ottenere un potente artefatto e guadagnare ricompense uniche, da ora fino al 12 maggio".

Inoltre, disponibile per chi ha raggiunto lo status di Leggenda Pirata il nuovo capitolo di Legend of the Veil: "Dopo gli eventi di The Shrouded Deep, questo nuovo viaggio multi-fase chiama le tenaci Leggende Pirata di Sea of Thieves per aiutare Belle e il Signore dei pirati a riportare le pietre del velo perdute nel velo degli antichi!". A questo indirizzo trovate il changelog dell'update 2.5.1.1, mentre in apertura potete gustarvi il nuovo trailer pubblicato da Rare.

Nelle scorse settimane, Rare ha festeggiato il raggiungimento di 1 milione di Pirati Leggendari in Sea of Thieves.