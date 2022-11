Avventure grafiche da provare gratis su Android e iOS: c'è Life Is Strange

Di recente abbiamo pubblicato su queste pagine la recensione di Return to Monkey Island. Il sequel, immancabilmente firmato da Ron Gilbert, ha fatto tornare voglia di avventure grafiche a un buon numero di appassionati. In questo contesto, potrebbe interessarvi approfondire il mondo mobile, in quanto ci sono alcuni titoli da provare gratuitamente.

A volte gli utenti con un po' di anni in più sulle spalle sono infatti soliti lamentarsi della mancanza delle demo, che permettevano di provare con le proprie mani un videogioco prima di procedere eventualmente all'acquisto. Non che queste siano sparite del tutto, ma d'altro canto è innegabile che al giorno d'oggi quel tipo di offerta sia meno ampia (avete notato che ormai manca anche una demo totalmente gratuita di FIFA?).

Ad esempio, questo vale per The Wolf Among Us, che non dispone di una versione di prova né su console né su computer. In parole povere, se si vuole dare quantomeno un'occhiata all'esperienza di Telltale, sulle piattaforme citate risulta necessario acquistare il gioco. Il discorso è diverso per altre produzioni, come avviene per Life Is Strange (che permette di provare gratuitamente il primo capitolo anche su console e PC).

Tuttavia, risulta interessante farvi notare che su mobile il modello di business di questo tipo di produzioni può risultare diverso. Infatti, a volte in questo contesto si tende a "strizzare l'occhio" agli utenti mediante il download gratuito, offrendo la possibilità di giocare a una versione limitata del titolo. Non vengono più chiamate "demo", ma il concetto è quello. Potrebbe dunque interessarvi approfondire le avventure grafiche indicate di seguito, godendole anche direttamente spaparanzati sul divano col vostro dispositivo mobile di fiducia.

The Wolf Among Us

Basata sui fumetti DC Comics "Fables", l'esperienza di The Wolf Among Us rappresenta un prequel dei comics. Si impersona Bigby Wolf, esiliato a New York City, nel tentativo di mantenere nascosti i personaggi delle favole. Si tratta di una serie di avventure uscite in forma episodica tra il 2013 e il 2014, come potete approfondire mediante le nostre recensioni di The Wolf Among Us.

Su mobile, è possibile scaricare il gioco, che include tutti i capitoli, dal Play Store di Google o dall'App Store di Apple. Il download è gratuito, ma per sbloccare i capitoli che vanno dal secondo al quinto è necessario mettere le mani al portafogli (su iPhone il costo del pacchetto completo è di 17,99 euro). Tuttavia, se non avete mai avuto modo di provare l'esperienza, potrebbe trattarsi di un'opportunità per provare il primo capitolo senza sborsare alcunché.

Life Is Strange

Sviluppata da Dontnod Entertainment e Deck Nine Games, Life Is Strange è una delle produzioni più note tra gli appassionati di avventure grafiche. Alla base della trama c'è un universo in cui persone comuni combattono con poteri sovrannaturali, tra relazioni, sfide ed emozioni. Se siete interessati a saperne di più, potete fare riferimento alla nostra recensione di Life Is Strange per Android.

Potete seguire le avventure di Max e Chloe a partire dal Play Store di Google o dall'App Store di Apple: il primo episodio è gratuito. Per sbloccare gli episodi dal 2 al 5 è invece necessario sborsare, su iPhone e iPad, 10,99 euro per il pass stagionale. Ricordiamo per il resto che la serie Life Is Strange è proseguita oltre la prima stagione, tra Life Is Strange 2 e Life Is Strange: True Colors.

The Walking Dead: Season One

I fan di Telltale non possono di certo scordarsi la prima stagione di The Walking Dead. Uscita originariamente nel lontano dicembre 2012, ormai quasi 10 anni fa, la serie a episodi che basa il suo mondo sul fumetto di Robert Kirkman, ma si discosta per certi versi da quest'ultimo, è rimasta nei cuori di molti appassionati.

La sopravvivenza all'apocalisse zombie fa da filo conduttore alla trama, che ha poi generato una serie proseguita per quattro stagioni. La stagione finale è stata rilasciata tra il 2018 e il 2019, ma in questa sede si sta facendo riferimento alle origini dell'avventura di Clementine e soci. La prima stagione si può scaricare sia dal Play Store che dall'App Store e il primo episodio è gratuito. Su iPhone e iPad, il costo del bundle completo è di 17,99 euro. Potreste voler dare un'occhiata alla recensione di The Walking Dead Season One per maggiori dettagli.