Avviata operazione 'Estrazione' su Warzone Rebirth: nuova modalità per terzetti

In attesa dell’inizio della Stagione 4 di COD Warzone e Vanguard, i due titoli capitani attuali della lineup FPS firmata Activision, il team ha pensato di introdurre all’interno del Battle Royale una nuova modalità di gioco: si tratta di “Estrazione”, missione disponibile esclusivamente per terzetti.

In questo periodo di attesa per la quarta stagione, su Warzone è arrivata nella playlist settimanale la inedita modalità Estrazione: essa riprende la classica tipologia “Ritorno”, ergo senza gulag o morte permanente, ma aggiunge la necessità di controllare la stazione radio presente nella mappa. In altre parole, si tratta quasi di un misto tra King of the Hill e Capture the Flag.

Mantenendo il controllo della radio, come potete vedere in calce alla notizia, potrete ottenere informazioni importanti in merito alla posizione dei nemici ma, al contempo, la vostra posizione verrà svelata. Il team che possiede la radio allo scadere del tempo procede con l’estrazione da Rebirth Island. Questa modalità è disponibile da ieri, 20 giugno 2022, all’interno di Call of Duty Warzone e resterà disponibile, come potete vedere dal tweet allegato alla notizia, fino al 22 giugno prossimo. Dopodiché, possiamo aspettarci l’introduzione di una ulteriore modalità ambientata a Fortune’s Keep.

Nel frattempo, il publisher ha confermato che l’anticheat Ricochet ora disarma i giocatori disonesti.