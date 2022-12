Si avvicina l'addio per Marvel's Avengers? Il supporto finirà nel 2023, secondo un rumor

Dopo anni di aggiornamenti e contenuti inediti aggiunti dopo l'originale lancio nel settembre del 2020, sembra che Marvel's Avengers sia sul viale del tramonto, con Crystal Dynamics che starebbe preparando gli update finali per il 2023.

Stando a quanto rivelato nel nuovo report di Miller Ross di Exputer, che in passato ha anticipato correttamente numerose novità relative all'Action/Adventure multiplayer con protagonisti gli eroi Marvel, gli sviluppatori non avrebbero pianificato nessun tipo di contenuto per il 2024 e sarebbero pronti a concludere il supporto per il gioco nel corso del prossimo anno. Ross aggiunge inoltre che nei piani di Crystal Dynamics c'è sempre stata l'idea di garantire nuovi contenuti per un periodo compreso tra i 3 ed i 5 anni: le tempistiche combacerebbero dunque con le voci di corridoio circa l'addio a Marvel's Avengers.

Nelle scorse settimane, tra l'altro, lo stesso Ross aveva rivelato il rinvio di She-Hulk in Marvel's Avengers per presunti problemi di budget: nel nuovo report l'insider ribadisce quanto affermato in precedenza, con She-Hulk che sarebbe stata messa da parte a causa di ristrutturazioni interne ed in attesa di avere budget ed idee sufficienti per riprendere i lavori sul personaggio. Tuttavia, ciò non sarebbe avvenuto, ed il futuro dell'eroina appare dunque profondamente incerto.

Non è chiaro se She-Hulk verrà effettivamente aggiunta nel corso del nuovo anno ma, se le cose stessero davvero così, ciò rafforzerebbe i rumor sullo stop a nuovi update dopo il 2023. Winter Soldier è stato l'ultimo personaggio ad arrivare in Marvel's Avengers, almeno per il momento, e resta ancora da capire se ulteriori eroi verranno aggiunti nei prossimi mesi.