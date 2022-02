Si avvicina Clash Royale League 2022: tutto ciò che bisogna sapere sul torneo esport

Mentre su su Clash Royale prende il via la Stagione del Mastino Lavico, Supercell e le società partner nel mondo esport pensano alla gestione e avvio del percorso che caratterizzerà la Clash Royale League (CRL) del 2022: ecco come funzionerà il torneo massimo del videogioco per smartphone e tablet nato nel 2015.

Dopo una revisione completa nel 2021, Supercell ha deciso di introdurre un sistema basato su dei “Golden Ticket”: per l’esattezza, si parla di 16 “Biglietti d’Oro” aggiudicabili tramite tornei aperti a tutti. Otto di questi saranno disponibili in otto eventi di terze parti come Queso Cup, Brenchong Cup ed eventi targati ESL; oltre al biglietto per accedere alle CRL World Finals 2022, ogni torneo avrà un montepremi di 50.000 Dollari.

Altri otto biglietti, invece, saranno messi in palio in un evento di gioco della durata di sei settimane, aperti a chiunque voglia mostrare le proprie abilità. Si parla dell’evento CRL interno a Clash Royale, il quale prenderà il via nell’agosto 2022 e riceverà maggiori dettagli nei prossimi mesi. Infine, le finali mondiali della Clash Royale League 2022 si terranno tra il 23 e il 25 settembre 2022 coinvolgendo i 16 migliori giocatori di tutto il mondo.

Ciò che interessa maggiormente è la possibilità di essere parte di questa Top 16 globale: se pensate di avere le capacità, dunque, prestate attenzione a ogni novità dedicata all’interno del gioco stesso!