Avvistati nuovi bundle Nintendo Switch dedicati a due giochi Ubisoft

Active Gulf, distributore dei prodotti Nintendo in Medio Oriente, ha recentemente inviato ai rivenditori locali due bundle Nintendo Switch dedicati ad altrettanti giochi Ubisoft, in vendita da venerdì scorso nei principali negozi in Medio Oriente, tra cui Virgin Megastore.

Il primo pacchetto include una console Nintendo Switch (modello 2019) con Assassin's Creed III Remastered mentre il secondo bundle presenta la console (sempre in configurazione nuovo modello 2019) e Just Dance 2020, entrambi i giochi sono presenti in copia fisica all'interno della confezione.

Al momento non è chiaro se questi pacchetti arriveranno anche in altri paesi o se resteranno esclusiva del Medio Oriente così come accaduto per il bundle dedicato a Mario + Rabbids Kingdom Battle. Ubisoft e Nintendo non hanno annunciato nulla a riguardo, ipotesi più probabile è quella di un bundle con Nintendo Switch e Assassin's Creed The Rebel Collection, raccolta in arrivo a dicembre che include Assassin's Creed IV Black Flag e Assassin's Creed Rogue con relativi DLC.