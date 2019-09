Nuovi rumor su Half-Life VR: un "Codename Shooter" avvisato da dataminer

Il dataminer Tyler McVicken, ormai piuttosto noto all'interno della community videludica legata ad Half-Life, ha pubblicato un video in cui segnala alcune scoperte piuttosto interessanti.

In particolare, l'utente riferisce di aver analizzato attentamente il recente aggiornamento di The Hal, gioco in Realtà Virtuale di Valve, e di avervi scovato alcuni riferimenti ad un possibile Half-Life VR. In particolare, il progetto apparirebbe all'interno dei file analizzati da McVicker con il nome di "Codename: Shooter". I riferimenti rintracciati dal dataminer all'interno di The Hal coinvolgono un ridotto numero di livelli e sembrerebbero dipingere l'immagine di un titolo ambientato in una sorta di versione olografica di City 17, all'interno della quale sarebbero presenti tipologie di avversari tipiche dell'IP di Half-Life. Tra i possibili elementi di gameplay citati figurano la presenza di puzzle ambientali e l'implementazione di un sistema di teletrasporto. Per tutti i dettagli, vi rimandiamo al video pubblicato da Tyler McVicken, che potete visionare direttamente in apertura a questa news.



Non è certamente la prima volta che emergono rumor su di un Half Life in VR, con voci di corridoio che ne volevano l'annuncio a maggio di quest'anno. Ad ora, tuttavia, Valve non ha offerto alcuna conferma ufficiale in merito all'esistenza del progetto: per questa ragione vi invitiamo dunque, come di consueto in questi casi, ad interpretare rumor o presunti leak con la dovuta cautela.