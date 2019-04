Jedi Fallen Order avvistato su Amazon:uscirà il 15 novembre in edizione Standard e Deluxe?

Il reveal ufficiale di Star Wars: Jedi Fallen Order è atteso per questa sera, ma sono numerose le informazioni già emerse a proposito dell'atteso titolo legato all'universo di Guerre Stellari.

Durante la Star Wars Celebration di Chicago, infatti, il CEO di Respawn Entertainment è salito sul palco per condividere alcune anticipazioni. In quest'occasione, Vince Zampella Star Wars Jedi Fallen Order sarà un gioco single player, all'interno del quale non saranno presenti micro-transazioni o meccaniche multiplayer. Il CEO ha inoltre condiviso il primo artwork ufficiale dedicato al gioco e confermato che i Giocatori vestiranno i panni di un Padawan sopravvissuto alla fine della Repubblica e alla nascita dell'Impero.

Nuove informazioni potrebbero tuttavia essere ora trapelati tramite Amazon Italia. La nota piattaforma di e-commerce presenta infatti già una pagina interamente dedicata a Star Wars: Jedi Fallen Order. Come potete verificare in calce a questa news, sul sito figurano una Standard Edition ed una Deluxe Edition, della quale però non vengono forniti dettagli. Il Gioco figura per ora come disponibile per Playstation 4 ed Xbox One, mentre la data di pubblicazione indicata corrisponde a venerdì 15 novembre. Tra i dettagli riportati su Amazon troviamo i seguenti riferimenti: "Ti ritroverai a combattere intensi e spettacolari duelli a colpi di spada laser e a scatenare i poteri della Forza I fan di Star Wars riconosceranno località, armi, attrezzature e nemici inconfondibili".



Per sapere se le informazioni attualmente riportate da Amazon Italia risulteranno confermate, non ci resta che attendere l'evento di questa sera: seguite dunque la presentazione di Star Wars Jedi Fallen Order con Everyeye!