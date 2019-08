Avvistato su Amazon UK Marvel's Spider-Man: Game of the Year Edition

A poche ore dal raggiungimento dell'impressionante risultato di 13 milioni di copie vendute dal lancio da parte del gioco, ecco apparire una "Game of the Year Edition" di Marvel's Spider-Man, l'ultimo action-adventure dedicato all'amato arrampicamuri di quartiere.

Per quanto siano piuttosto esigue le informazioni presenti sulla scheda del prodotto (sprovvista al momento di cover), è molto semplice prevedere i contenuti che saranno inclusi in questa edizione del gioco, se mai dovesse effettivamente venire commercializzata da Sony. Si tratterebbe con ogni probabilità del gioco base accompagnato dagli episodi DLC pubblicati post-lancio: "Rapina", "Territori Contesi" e "Silver Lining".

Come al solito in questi casi, il consiglio è quello di prendere con le pinze la notizia ed attendere eventuali smentite o conferme da parte di Sony. In ogni caso, c'è da ammettere che un'edizione completa dell'esperienza offerta da Marvel's Spider-Man a circa un anno dalla pubblicazione originale del gioco non stupirebbe nessuno, essendoci ormai ben abituati a questo tipo di manovre strategiche da parte dei publisher.

Marvel's Spider-Man è disponibile ora in esclusiva su PlayStation 4. Gli sviluppatori di Insomniac Games, autori dell'action-adventure, sono stati ufficialmente acquisiti da Sony nelle scorse ore.