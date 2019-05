Avvistato Biomutant per Nintendo Switch! Il gioco uscirà anche sulla console ibrida?

Eperiment 101 e THQ Nordic stanno da tempo lavorando a Biomutant, nuovo action-adventure open world, in cui i videogiocatori si ritroveranno a vestire i panni di una stravagante creatura.

Protagonista della peculiare produzione è infatti una sorta di procione/panda rosso, che non sembra avere particolari problemi nel brandire diversi tipi di armi da mischia ed armi da fuoco. Gli utenti Nintendo interessanti al gioco saranno probabilmente lieti di sapere che una versione di Biomutant per Nintendo Switch è stata recentemente avvistata nei listini di EB Games Canada. Nel momento in cui scriviamo, il titolo può già essere preordinato sul portale, alla cifra di 59,99$. È dunque possibile che il gioco possa esordire anche sulla console ibrida? Ad ora non sono giunte conferme ufficiali da parte di THQ Nordic, ma l'avvistamento è sicuramente interessante.

Biomutant era originariamente atteso su PC, Playstation 4 ed Xbox One nel corso del 2018, ma il team di sviluppo ha preferito posticiparne la pubblicazione, ora attesa per l'anno corrente. Per maggiori informazioni sull'action-RPG, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye è disponibile un'interessante anteprima di Biomutant, realizzata dal nostro Tommaso "Todd" Montagnoli. Restando invece in tema di avvistamenti, vi segnaliamo che, sempre nei listini di EB Games Canada, ha fatto la propria comparsa Darksiders 2 Dethinitive Edition per Nintendo Switch.