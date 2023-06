Avvistato LEGO 2K Goooal! l'annuncio è imminente?

A febbraio si era parlato di una collaborazione tra LEGO e 2K Games per una serie di giochi sportivi, il primo dei quali è stato LEGO 2K Drive mentre il secondo (non ancora annunciato) sembra essere intitolato LEGO 2K Goooal!... annuncio imminente?

LEGO 2K Goooal! ha fatto la sua comparsa in queste ore sulla bacheca della The Game Rating and Administration Committee of Korea, organo che si occupa di valutare i videogiochi che saranno presto commercializzati nel paese.

LEGO 2K Goooal! non è ancora stato annunciato ma secondo quanto riportato il gioco sarebbe sviluppato da Sumo Digital e pubblicato (ovviamente) da Take-Two Interactive e 2K Games. Al momento non ci sono altri dettagli in merito, LEGO 2K Goooal! potrebbe essere però annunciato a breve, non sappiamo effettivamente quali siano le tempistiche ma l'esistenza del gioco è ormai praticamente confermata.

Con questa mossa, 2K Games vuole espandersi nel mercato dei giochi per famiglie, LEGO 2K Drive sembra essere solo il primo di una serie di videogiochi realizzati in collaborazione tra le due aziende. Un esperimento in realtà non del tutto riuscito considerando le tiepide vendite del gioco, ma c'è sicuramente ampio margine di manovra per quanto riguarda le possibilità di successo dei giochi della linea LEGO 2K.