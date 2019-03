Avvistato nella mappa di Fortnite un misterioso Elicottero che si sposta

Epic Games ha recentemente reso disponibile l'aggiornamento 8.10 di Fortnite. Quest'ultimo ha introdotto numerose novità nelle diverse modalità di Gioco del Battle Royale ma, a quanto pare, anche qualcosa di piuttosto insolito.

Numerosi giocatori attivi su Fortnite hanno infatti segnalato avvistamenti di un misterioso elicottero nero, che sembra variare frequentemente la propria posizione all'interno della mappa di Gioco. Infatti, le prime segnalazioni volevano il mezzo di trasporto localizzato in prossimità dell'area di Scalini Scatenati, mentre, in seguito, lo strano veicolo è stato avvistato anche nell'area di Lonely Lodge. Infine, l'elicottero sembra attualmente presente in prossimità di Palmeto Paradisiaco. I Giocatori che ancora non hanno avvistato il velivolo possono visionarne un'immagine di anteprima in calce a questa news, in allegato ad un post Reddit pubblicato sulla piattaforma dall'utente "Scarlet Defender".



Non sembra ad ora chiaro quale sia la funzione o lo scopo di questo misterioso elicottero. Quest'ultimo non sembra infatti essere collegato a particolari attività introdotte in-game dalla Stagione 8 di Fortnite e la Community di Gioco non è per ora riuscita a spiegarne la presenza e gli spostamenti attraverso la mappa del Battle Royale. Che Epic Games abbia in serbo qualche sorpresa? Per ora, non disponiamo purtroppo di alcun indizio in merito, ma sappiamo che la Software House ama stupire i propri fan: proprio recentemente il Team ha ad esempio presentato la nuova modalità Detonazione.