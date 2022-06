Gli avvocati Nintendo di nuovo in azione: youtuber costretto a rimuovere cover di Metroid

Ormai lo sappiamo bene, gli avvocati di Nintendo sono costantemente all'opera per tutelarne i copyright, prendendo di mira a suon di strike numerosi canali Youtube che nel corso del tempo hanno ricaricato le colonne sonore di diversi suoi giochi.

All'inizio del 2022 abbiamo ad esempio saputo di 1300 video sulle musiche Nintendo rimossi da un canale Youtube molto famoso, GilvaSunner, attivo dal 2010. Più recente invece la vicenda di DeoxysPrime, un altro canale Youtube che ha ricevuto 500 strike per copyright da Nintendo ritrovandosi quindi costretto a rimuovere tutte le colonne sonore basate sulle IP della casa di Kyoto. Adesso anche lo youtuber SynaMax, specializzato in cover delle musiche di Metroid Prime, fa sapere di aver ricevuto una telefonata da un rappresentante della compagnia nipponica, che ha esplicitamente richiesto la rimozione di alcuni contenuti dal suo profilo.

"Il 31 maggio 2022 un avvocato di Nintendo mi ha chiamato chiedendomi di rimuovere nove video dal mio canale", rivela SynaMax. Tra le sue creazioni ci sono anche remix basati su musiche "making of" di Metroid Prime mai pubblicate ufficialmente e dunque non presenti nel gioco originale, ma anche queste sembra non possano essere risparmiate: "Una cover in generale o qualunque tipo di remix, sfortunatamente, non può essere fatta senza licenze obbligatorie", sottolinea il legale della casa di Kyoto allo youtuber.

SynaMax è dunque costretto a dover rimuovere i suoi contenuti, non prima di aver fatto un'amara considerazione: "Perché le mie cover devono essere rimosse se le canzoni su cui si basano non hanno mai avuto alcun tipo di pubblicazione ufficiale"?

A differenza di molte altre compagnie, Nintendo non distribuisce le proprie colonne sonore attraverso servizi digitali quali Spotify, Amazon Music o Apple Music, rendendo quindi molto più difficile reperire le sue musiche se non attraverso l'operato degli youtuber. "E' ovvio che ci sia una forte domanda verso le musiche di Nintendo, con richieste di pubblicarle al di fuori dei giochi per le quali sono state create. Nintendo potrebbe facilmente capitalizzare su questo tipo di mercato, ma si rifiuta di farlo", conclude SynaMax.