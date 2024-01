DICE Awards 2024, svelate le nomination: Marvel's Spider-Man 2 guida con 9 candidature

L'Academy of Interactive Arts & Sciences si è espressa svelando le nomination dei D.I.C.E. Awards 2024, la ventisettesima edizione dello show storicamente considerato come l'equivalente videoludico degli Oscar.

Tra i candidati figurano prevedibilmente alcuni dei videogiochi più acclamati e chiacchierati del 2023, per un totale di ben 56 titoli in lizza almeno per un premio. In pole position c'è Marvel's Spider-Man 2, che si avvia verso la cerimonia di premiazione del 15 febbraio 2024 forte di ben nove nomination, inclusa quella per il Gioco dell'Anno. Seguono a breve distanza Alan Wake 2 con otto candidature, Baldur's Gate 3 con sette e Cocoon con sei.

A seguire trovate una selezione delle categorie più importanti, ma potete consultare la lista completa delle nomination dirigendovi sul sito ufficiale dei D.I.C.E. Awards 2024.

Game of the Year

Marvel's Spider-Man 2 (Insomniac Games/Sony)

Alan Wake II (Remedy Entertainment)

Baldur's Gate 3 (Larian Studios)

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (Nintendo)

Cocoon (Geometric Interactive/Annapurna Interactive)

Outstanding Achievement in Game Direction

Baldur's Gate 3 (Larian Studios)

Cocoon (Geometric Interactive/Annapurna Interactive)

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (Nintendo)

Marvel's Spider-Man 2 (Insomniac Games/Sony)

Super Mario Bros. Wonder (Nintendo)

Outstanding Achievement in Animation

Final Fantasy 16

Hi-Fi Rush

Marvel's Spider-Man 2

Mortal Kombat 1

Super Mario Bros. Wonder

Outstanding Achievement in Original Music Composition

Alan Wake 2

Diablo 4

Marvel's Spider-Man 2

Planet of Lana

Star Wars Jedi: Survivor

Outstanding Achievement in Game Design

Baldur's Gate 3 (Larian Studios)

Cocoon (Geometric Interactive/Annapurna Interactive)

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (Nintendo)

Dave the Diver (Mintrocket)

Super Mario Bros. Wonder (Nintendo)

Outstanding Achievement in Story

Alan Wake 2

Baldur's Gate 3

Dave the Diver

Thirsty Suitors

Venba

Outstanding Achievement for an Independent Game

Cocoon

Dredge

El Paso, Elsewhere

Thirsty Suitors

Venba

Online Game of the Year

Call of Duty: Modern Warfare 3 (Sledgehammer Games/Activision Blizzard)

Street Fighter 6 (Capcom)

Diablo IV (Blizzard Entertainment)

The Finals (Embark Studios)

Omega Strikers (Odyssey Interactive)

Outstanding Achievement in Character

Miles Morales (Marvel's Spider-Man 2)

Karlach Cliffgate (Baldur's Gate 3)

Saga Anderson (Alan Wake II)

Jala (Thirsty Suitors)

Astarion (Baldur's Gate 3)

Mobile Game of the Year

Honkai: Star Rail (Hoyoverse)

Gubbins (Studio Folly)

What the Car? (Triband)

Terra Nil (Free Lives/Devolver Digital)

Hello Kitty Island Adventure (Sunblink)

Immersive Reality Technical Achievement

Assassin's Creed Nexus VR (Red Storm Entertainment/Ubisoft) Horizon: Call of the Mountain (Guerrilla Games/Firesprite/Sony) Asgard's Wrath 2 (Sanzaru Games/Oculus Studios) Vertigo 2 (Zulubo Productions) We Are One (Flat Head Studio/Fast Travel Games)

I vincitori, ricordiamo, verranno rivelati presso l'Aria Resort di Las Vegas il 15 febbraio 2024, al culmine della lunga settimana celebrativa del D.I.C.E. Summit 2024. L'anno scorso, ricordiamo, è stato Elden Ring a vincere il premio GOTY al DICE Awards 2023, mentre l'anno prima ancora ha trionfato It Takes Two. Chi vincerà stavolta?