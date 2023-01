DICE Awards, ecco tutti i giochi candidati: da Elden Ring a Stray, chi vincerà?

Svelate le candidature dei New York Game Awards, è tempo di alzare il sipario anche sulla rosa di videogiochi nominati in tutte le categorie dei DICE Awards, giunti quest'anno alla loro XXVI edizione.

Come già accaduto nel corso degli ultimi mesi, ancora una volta Elden Ring fa incetta di nomination, seguito a ruota da God of War: Ragnarok. I due pesi massimi del 2022 sono però sfidati da un ampio numero di titoli eccellenti, dal celebrato Immortality a Tunic, gemma firmata da Andrew Shouldice. Spazio anche a Stray, Vampire Survivors e tanti altri, con la giuria della manifestazione che non avrà vita semplice nell'eleggere i videogiochi vincitori.



Di seguito, vi riportiamo l'intera rosa dei candidati ai DICE Awards 2022:

Miglior Animazione

Cuphead: The Delicious Last Course;

Elden Ring;

God of War: Ragnarok;

Horizon: Forbidden West;

Moss: Book II;

Miglior Direzione Artistica

Call of Duty: Modern Warfare II;

God of War: Ragnarok;

Horizon: Forbidden West;

Stray;

The Callisto Protocol;

Miglior Personaggip

Call of Duty: Modern Warfare II - Alejandro Vargas;

God of War: Ragnarok - Atreus;

God of War: Ragnarok - Kratos;

Horizon: Forbidden West - Aloy;

Return to Monkey Island - Guybrush Threepwood;

Miglior Colonna sonora

A Plague Tale: Requiem;

God of War: Ragnarok;

Horizon: Forbidden West;

Metal: Hellsinger;

Moss: Book II;

Audio Design

A Plague Tale: Requiem;

Call of Duty: Modern Warfare II;

God of War: Ragnarok;

Gotham Knights;

Somerville;

Miglior Narrazione

Elden Ring;

God of War: Ragnarok;

I Was A Teenage Exocolonist;

Immortality;

Norco;

Miglior Comparto tecnico

A Plague Tale: Requiem;

Elden Ring;

God of War: Ragnarok;

Horizon: Forbidden West;

Teardown;

Miglior Action dell'anno

Bayonetta 3;

Grounded;

Neon White;

SIFU;

Vampire Survivor;

Miglior Adventure dell'anno

God of War: Ragnarok;

Horizon: Forbidden West;

Norco;

Stray;

Tunic;

Miglior gioco per famiglie

Disney Dreamlight Valley;

Kirby's Dream Buffet;

Lost in Play;

Mario + Rabbids: Sparks of Hope;

Trombone Champ;

Picchiaduro dell'anno

JoJo's Bizzarre Adventure: All-Star Battle R;

Multiversus;

Rumbleverse;

SpiderHeck;

The King of Fighters XV;

Racing dell'anno

Gran Turismo 7;

F1 22;

Need for Speed: Unbound;

RPG dell'anno

Elden Ring;

Citizen Sleeper;

Weird West;

World of Warcraft: Dragonflight;

Xenoblade Chronicles 3;

Sportivo dell'anno

EA Sports FIFA 23;

Mario Strikers: Battle League;

NBA 2K23;

OlliOlli World;

MLB The Show 22;

Strategico/Simulativo dell'anno

Dwarf Fortress;

IXION;

Marvel's Midnight Suns;

Potion Craft: Alchemist Simulator;

Warhammer 40.000: Chaos Gate - Daemonhunters;

VR - Comparto Tecnico

Among Us VR;

Cosmonious High;

Moss: Book II;

Red Matter 2;

The Last Clockwinder;

Miglior gioco VR

Cosmonious High;

Moss: Book II;

Red Matter 2;

Tentacular;

The Last Clockwinder;

Miglior Indie dell'anno

Immortality;

Neon White;

Tunic;

Vampire Survivors;

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge;

Gioco mobile dell'anno

Immortality;

Marvel Snap;

Poinpy;

Gibbon: Beyond the Trees;

Diablo Immortal;

Gioco online dell'anno

Final Fantasy XIV: Endwalker;

Call of Duty: Modern Warfare II;

EA Sports FIFA 23;

Marvel Snap;

Rumbleverse;

Miglior game design

Elden Ring;

God of War: Ragnarok;

Marvel Snap;

Tunic;

Vampire Survivors;

Miglior game direction

Immortality;

Tunic;

Horizon: Forbidden West;

Elden Ring;

God of War: Ragnarok;

Gioco dell'anno

Elden Ring;

God of War: Ragnarok;

Horizon: Forbidden West;

Stray;

Vampire Survivors;

I vincitori dei XXVI DICE Awards saranno annunciati il prossimo 23 febbraio 2023: chi sono i vostri favoriti?