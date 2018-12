Away: Journey to the Unexpected annunciato per PC, Switch, Xbox One e PS4

Gli sviluppatori del team Aurelien Games, artefici dell'ottimo The Next Penelope, confezionano un video di gioco e delle immagini per annunciare l'approdo a febbraio di Away: Journey to the Unexpected su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch.

Abbandonate le corse futuristiche di The Next Penelope e i rimandi all'Odissea, il nuovo progetto degli autori parigini di Aurelien si colloca a metà strada tra gli sparatutto in prima persona e le avventure ruolistiche "alla Zelda".

Il titolo promette di immergerci in una dimensione fantasy con forti rimandi grafici e artistici alla serie di Monster Boy. La storia di Away verterà attorno alla figura di un coraggioso ragazzino che, persosi nelle immensità del cosmo per chissà quale ragione, dovrà reclutare uno sgangherato gruppo di mostriciattoli alieni per ritrovare la via di casa e avere la meglio sulle creature che minacciano la tranquillita di questo angolo di galassia.

Away: Journey to the Unexpected sarà disponibile il 5 febbraio su PS4, il 7 febbraio su Nintendo Switch e l'8 dello stesso mese su Xbox One, con la versione PC prevista in un secondo momento, si spera entro la fine del primo trimestre del 2019. Se amate questo genere di esperienze roguelike e volete approfondire la conoscenza di questo progetto, date un'occhiata alle nuove immagini e scene di gioco pubblicate da Aurelien Games in coincidenza dello Showcase di Kinda Funny Games e diteci cosa ne pensate al riguardo.