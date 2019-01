Away Journey to the Unexpected: nuovo trailer ricco di scene di gioco

Gli autori di Aurelien Games ci invitano ad ammirare delle scene di gioco inedite di Away: Journey to the Unexpected. Il nuovo trailer confezionato dagli sviluppatori parigini ci permette di familiarizzare con le dinamiche di gameplay di questa colorata avventura in soggettiva.

Presentato all'inizio di dicembre nel corso dello Showcase di Kinda Funny Games, il prossimo progetto diretto da Aurelien Regard si smarcherà dalle atmosfere di The Next Penelope per proiettarci in una dimensione fantasy che attingerà a piene mani dalla componente artistica di Monster Boy e dall'esperienza action dell'indimenticabile capitolo d'esordio della serie di The Legend of Zelda per NES.

Come possiamo intuire osservando le scene di gioco immortalate in questo nuovo filmato di 10 minuti, l'utilizzo dell'inquadratura in prima persona, di una narrazione non lineare e di un sistema di combattimento votato all'immediatezza saranno gli elementi principali dell'opera.

All'utente spetterà il non facile compito di aiutare un ragazzo a trovare il modo di ritornare a casa dopo essersi perso in una bizzarra dimensione parallela dominata da una forza oscura che tiene sotto scacco gli esseri umani riempiendo il loro mondo di mostriciattoli e creature d'ogni sorta.

L'uscita di Away: Journey to the Unexpected avverrà il 5 febbraio su PS4, il 7 su Nintendo Switch, l'8 su Xbox One e il 13 dello stesso mese su PC.